Deutsche Sensation bei der EM!

Benedikt Duda hat seinen sensationellen Siegeszug bei der Tischtennis-EM in Linz fortgesetzt und greift am Sonntagnachmittag nach dem Titel. Der 30 Jahre alte Linkshänder vom TTC Schwalbe Bergneustadt gewann das deutsche Halbfinalduell mit dem zweimaligen Europameister Dimitrij Ovtcharov (Fulda) 4:2 (11:8, 11:8, 11:5, 8:11, 6:11, 11:8).

Duda trifft im Endspiel in Oberösterreich um 17.40 Uhr entweder auf den schwedischen Olympiazweiten Truls Möregardh oder den Franzosen Alexis Lebrun. Mit einem weiteren Sieg kann er die deutsche Siegesserie bei Europameisterschaften fortsetzen. 2018 und 2020 hatte Timo Boll triumphiert, 2022 in München holte Dang Qiu den Titel.

„Ich habe es erst ein paar Sekunden später realisiert“

Duda knüpfte gegen Ovtcharov (36) an seinen überraschenden Viertelfinalsieg über Frankreichs Ausnahmetalent Felix Lebrun (18) an. Am Samstag hatte der deutsche Meister den zweimaligen Bronzemedaillengewinner von Paris entzaubert und derart entnervt, dass Lebrun nach der 3:4-Niederlage vor Wut seinen Schläger auf den Boden schmiss. Dadurch ging eine LED-Bande zu Bruch, und Lebrun wurde disqualifiziert. Dudas Erfolg schmälerte das aber nicht.