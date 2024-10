Tischtennis-EM: Erster Medaillen-Coup für deutschen Shootingstar perfekt

„Ich habe immer an uns geglaubt“

„Ich habe immer an uns geglaubt, taktisch haben wir echt gut gespielt“, sagte Kaufmann nach dem 3:0 (13:11, 11:8, 12:10) im Viertelfinale am Donnerstag gegen Liam Pitchford (England) und Anna Hursey (Wales).

Dabei glänzte die Teenagerin im dritten Satz mit großer Nervenstärke - und überraschte damit sogar ihren so erfahrenen Mitspieler. „Wir lagen 1:7 zurück, da hat Annett gesagt: Den Satz holen wir noch. Und ich habe ihr geglaubt“, sagte der WM-Dritte im Doppel: „Es war ein tolles Match. Wir haben mit einer Medaille geliebäugelt, aber man weiß ja nie, was man für eine Auslosung erwischt.“

Im Halbfinale am Freitag (12.30 Uhr) treffen Franziska/Kaufmann nun auf das österreichische Duo mit dem bereits 45 Jahre alten Robert Gardos und Einzel-Europameisterin Sofia Polcanova. „Die können schon spielen, aber das können wir auch“, sagte Kaufmann. Und Franziska schob kämpferisch vor dem Duell mit den Lokalmatadoren hinterher: „Gegen die Halle spielen wir auch gerne.“ Das Finale wird ebenfalls am Freitag (21 Uhr) ausgetragen.

Bereits in der Runde der letzten 16 hatten Franziska/Kaufmann am Morgen eine starke Leistung geboten und die an Nummer zwei gesetzten Ovidiu Ionescu und Bernadette Szöcs aus Rumänien 3:1 (12:10, 11:7, 6:11, 11:3) geschlagen. „Der vierte Satz war der mit Abstand beste, den wir in unserer noch jungen gemeinsamen Karriere gespielt haben“, sagte Franziska.