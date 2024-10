Überraschungs-Coup bei Heim-EM: Eine 14-Jährige sorgt für Furore

Die junge Nina Skerbinz hat es bei der Tischtennis-EM in der österreichischen Heimat erstaunlich weit geschafft. Für die weitere Karriere hat das frühere Fußball-Talent noch große Ziele.

Mit 14 Jahren befindet man sich in einer entwicklungstechnisch schwierigen Zeit. Man ist kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen und sucht noch den Kompass des Lebens. Bereits einen festen Weg hat die 14-jährige Nina Skerbinz im Blick.

Die Österreicherin sorgte unter der Woche bei ihrem ersten Auftritt auf der europäischen Bühne für eine faustdicke Überraschung. Mit beeindruckenden Leistungen in der Qualifikation spielte sich die erst 14 Jahre junge Athletin direkt in den Hauptwettbewerb der Tischtennis-Europameisterschaft in Linz. Damit hinterließ sie sowohl Fans als auch Experten staunend.