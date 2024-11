Das tragische Schicksal eines deutschen Idols

Tod eines Springinsfeld

Jüngster Meister der Herren

Bereits ein Jahr später gewann „Conny“, wie er von allen nur genannt wurde, als jüngster Spieler überhaupt den Deutschen Meistertitel der Herren. Es folgten neun Weitere – und zwar hintereinander von 1953 bis 1962! Zum Titel 1959 wäre es beinahe nicht gekommen, Freundorfer war an Gelbsucht erkrankt. Doch geschwächt kämpfte er sich ehrgeizig zur Meisterschaft – und im Nachhinein zum Rekord. Neun Meistertitel am Stück sind bis heute unerreicht.

Probleme mit der Disziplin

Fachgeschäft und Fasching

Abseits des Tisches frönte Freundorfer dem Fasching – sei es als Ritter oder als General verkleidet. 1979 sorgte er beim Sportlerfasching in der Münchner Olympiahalle gemeinsam mit der Ski-Ikone Christa Kinshofer für Stimmung und verköstigte die Besucher mit Schnaps. Auch an der Seite des ehemaligen Eishockey-Nationalspielers Peter Caninenberg, von Ex-Tennis-Ass Sylvia Hanika oder Ski-Legende Christian Neureuther zeigte sich Freundorfer in bester Lebemannmanier bei Partys, Bällen und Messen.