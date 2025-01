Das überraschende Comeback einer deutschen Sport-Ikone

Nemes galt als „größer als Boris Becker“

Den markantesten Einschnitt wagte Nemes 1983 schon mit gerade erst 15 Jahren: Zwölf Monate nach ihrem Sensationserfolg beim Europe Top 12 in England als bis heute jüngste Siegerin setzte sich die ungarischstämmige Teenagerin bei den Swiss Open im Trainingsanzug mit Schläger und Münzgeld von Rumäniens Delegation ab - und fand in Deutschland ein neues Zuhause.

Ihr großes Talent und ihre spektakuläre Flucht machten Nemes zum Star. Inzwischen mit deutschem Pass stürmte die Block- und Konterspielerin in der Weltrangliste bis auf Platz fünf, das Idol Eberhard Schöler traute Nemes wegen ihrer „ganz hohen Qualitäten“ sogar WM-Chancen zu. So rasant erschmetterte sie sich Mitte der 80er begeisternde Siege, dass die erste echte Profispielerin im deutschen Frauen-Bereich für den Boulevard trotz grassierenden Tennis-Fiebers sogar „größer als Boris Becker“ (Bild am Sonntag) erschien.

Auch schwere Zeiten überstanden

In Berlin steht eine Verlängerung ihres Engagements wenigstens für die kommende Woche beginnende K.o.-Phase der Champions League im Raum. Nemes, die in Luxemburg ein Männer-Team trainiert und in der Schweiz noch „gemütlich“ in der ersten Liga spielt, ist auch interessiert: „Wenn es passt, helfe ich gerne.“