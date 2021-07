VfB Stuttgart: Sven Mislintat schließt Kalajdzic-Transfer nicht aus

Müssen die VfB-Fans noch weitere Abgänge befürchten? Mislintat schließt das zumindest nicht aus. „Die Frist ist der 31. August“, erklärte der 48-Jährige im kicker. Für den VfB gehe es dabei um folgende Fragen: " Was haben wir für einen Spieler? Was für einen Wert hat er? Wie schwer können wir ihn ersetzen? Können wir ihn durch das, was uns angeboten wird, ersetzen? Und können wir uns damit als Klub weiterentwickeln? Wenn ziemlich viele Jas dabei herauskommen, können wir darüber nachdenken, zu verkaufen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)