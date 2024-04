Transfermarkt: PSG will Barcelona-Juwel als Mbappé-Ersatz

Rekordtalent Yamal

Yamal, der in der Metropolregion Barcelona aufwuchs, schaffte es schon mit fünf Jahren in die Barcelona-Akademie La Masia. Mit nur 15 Jahren gab er dann sein Debüt für die Katalanen. Barcelona-Legende Lionel Messi schaffte dies erst mit 17 Jahren. Und dennoch: Yamal wird mit ihm verglichen. In Barcelona heißt es immer wieder, dass er der junge Außenstürmer Beste seit Messi sei. Das Interesse von PSG jedenfalls erinnert an Messi.