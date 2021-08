Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück - Kommentar von Pit Gottschalk

Man spürt es beim eigenen Filius an der Playstation: Bei der Auswahl der Mannschaften ist Tottenham Hotspur allemal beliebter als VfL Wolfsburg. Die Entwicklung ist kaum aufzuhalten. So hindert nicht einmal die Coronakrise die englischen Spitzenklubs daran, auf dem Transfermarkt aberwitzige Summen in die Attraktivität und den Erfolg ihrer Mannschaft zu investieren.