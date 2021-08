Transfermarkt: Von Erling Haaland geht ein schlimmes Signal aus - Kommentar von Pit Gottschalk

Das wären in Deutschland rund 48 Millionen Euro brutto, also vier Millionen im Monat, und in England um die 35 Millionen Euro brutto. Das ist eine wahnsinnig große Summe für einen, der noch keinen namhaften Titel gewonnen hat. (Zugegeben, den DFB-Pokal.) Zum Vergleich: Weltfußballer Robert Lewandowski bekommt bei Bayern rund 25 Millionen Euro im Jahr - brutto.