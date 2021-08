VfB Stuttgart verpflichtet Enzo Millot von Kovac-Klub Monaco

"Enzo Millot war trotz seines jungen Alters bereits seit über einem Jahr fester Bestandteil des Kaders der AS Monaco und konnte dort wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "In den Gesprächen mit uns hat er von Anfang an den klaren Wunsch geäußert, seine nächsten Karriereschritte im VfB-Trikot zu machen."