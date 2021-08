Werder Bremen: Zukunft von Marco Friedl nach Streik geklärt

“Es gab am Samstagnachmittag ein verbessertes Angebot eines Bundesligisten für Marco. Das Angebot hat aber unseren Rahmenbedingungen nicht entsprochen, so dass Marco auch über das Ende des Transferfensters hinaus bei uns bleiben wird”, erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann in einer Mitteilung des Klubs am Montagabend. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)