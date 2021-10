Eintracht Frankfurt: FC Barcelona hat Fabio Blanco im Blick

Der 17-Jährige entschied sich aber für die Eintracht. Das Projekt in Frankfurt, das auf einen Zweijahresvertrag mit Option angelegt war, droht aber schon nach wenigen Monaten zu scheitern. Aktuell spielt der Spanier nur bei der U19 in der Junioren-Bundesliga mit (drei Scorerpunkte in fünf Partien), eine zweite Mannschaft hat die Eintracht nicht.