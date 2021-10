Mbappé, Pogba, Rüdiger, Süle etc. im Sommer ablösefrei - die Top-Elf

Nun ist es wieder so weit. Der Vertrag des Weltmeisters von 2018 läuft im kommenden Sommer aus. Der einst teuerste Spieler der Welt zeigte nach anfänglichen Startschwierigkeiten besonders in der letzten Saison konstant starke Leistungen und war maßgeblich an der Vizemeisterschaft der Red Devils beteiligt. In dieser Saison begeistert Pogba vor allem als Vorlagengeber, hat aber defensiv Probleme.