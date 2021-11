Bundesliga: So plant der FC Bayern mit Tanguy Nianzou

Ansonsten ist das Top-Talent nur die Nummer vier in der Münchner Innenverteidigung, innerhalb des Vereins allerdings sehr gut integriert. In der Mannschaft ist er aufgrund seiner offenen Art beliebt. In der laufenden Spielzeit sammelte er bislang nur 287 Einsatzminuten. Da seine Konkurrenten in guter Form sind, dürfte sich die Rolle von Nianzou vorerst kaum ändern. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)