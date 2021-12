Transferknüller im Winter: Wechselt Sergino Dest zum FC Bayern?

Auch wenn das Transferfenster in einer Liga geschlossen ist, können die Klubs einen Spieler an einen Verein verkaufen, in dessen Liga das Transferfenster geöffnet ist. So kann beispielsweise ein Bundesliga-Klub am Deadline-Day einen Spieler nach 18 Uhr an einen Serie A-Klub verkaufen. Dies aber nur bis um 20 Uhr, da zu diesem Zeitpunkt das Transferfenster in Italien schließt.