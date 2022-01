Borussia Dortmund: So schnappte sich der BVB Talent Filippo Calixte Mané

Der Podcast „Die Dortmund-Woche“ feiert nach kurzer Winterpause sein Comeback. Die SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller sprechen über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 13 geht es unter anderem um die irre Aufholjagd des BVB in Dortmund, welche Worte Marco Rose in der Kabine gewählt hat und die Ausraster von Stürmer Erling Haaland. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.