Philippe Coutinho vom FC Barcelona: Ist England seine letzte Chance? - Arsenal und Co. interessiert

Dass es ausgerechnet die Klubs der Insel sind, die sich augenscheinlich so intensiv mit Coutinho beschäftigen, ist derweil kein Wunder. In Liverpool ging der Stern des 29-Jährigen auf, seine größten Leistungen vollbrachte er in der Premier League, damals auch unter Trainer Jürgen Klopp, der seinen Edeltechniker mit aller Macht zu halten versucht hatte.