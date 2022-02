Ex-Bayern-Star James Rodríguez liebäugelt mit einem Abschied aus Katar

James möchte wohl nach Europa zurückkehren, könne sich aber auch ein Engagement in den USA vorstellen: „Ich würde gerne nach Europa zurückkehren, warum nicht. Ich habe die Voraussetzungen, ich komme in einen Rhythmus und werde abwarten, was passiert. Eine andere gute Option ist es, in die USA zu gehen. Das gefällt mir sehr, aber dafür ist noch Zeit“, so der Torschützenkönig der WM 2014, der bei seinem Klub bisher auf drei Tore und vier Assists kommt, laut RCN Radio. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)