Transfermarkt: Ruud Gullit rät dem FC Bayern zu Matthijs de Ligt

Gullit sprach auch darüber, was der beste Klub für BVB-Star Erling Haaland sei. „Ich sehe ihn in England, denke aber, dass er nicht zu Manchester United geht. City wäre gut für ihn, wegen Pep Guardiola“, meinte der 59-Jährige: „Aber auch Jürgen Klopp und Liverpool wären toll. Was Jürgen mit diesem Klub gemacht hat, ist unglaublich. Man muss ihn einfach lieben und er ist immer hungrig. Das passt zu Haaland.“ (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)