Raiola: "Meine Spieler sind alle krank im Kopf" - exklusiv im SPORT1-Interview über Haaland-Wechsel & kommende Transfers

Raiola: Sie sollen machen, was sie sollen. Sie studieren in London. Ich hoffe, dass sie glücklich werden, das ist wichtig. Sie sollen nur bitte ihr Studium fertig machen. Ich habe mein Studium nach zwei Jahren abgebrochen, weil ich schon nebenbei Geschäfte laufen hatte. Eigentlich wollte ich immer Anwalt werden. Ich wollte aber lieber arbeiten und dachte, Studieren sei Zeitverschwendung. Vielleicht wäre ich heute noch besser, wenn ich das Studium fertig gemacht hätte. Ich sage meinen Jungs immer: Macht euer Studium und dann das, was ihr wollt. Konfuzius hat mal einen schönen Satz gesagt: „Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.“ Ich habe nie das Gefühl, dass ich arbeite. Auch nicht früher im Restaurant bei meinen Eltern. Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Mein Papa kam nie und meinte: „Mino, bist du bescheuert.“ Auch nicht, als ich mit 20 angefangen habe als Sportdirektor in Haarlem zu arbeiten. Diese Einstellung will ich meinen Söhnen weitergeben.