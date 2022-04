FC Bayern bei Antonio Rüdiger zu spät! Wechsel vom FC Chelsea zu Real Madrid steht bevor

Rüdiger bald wieder an der Seite von Ex-Nationalmannschaftskollege Toni Kroos? Es sieht danach aus! Unterschrieben ist allerdings noch nichts. Der Innenverteidiger will in den nächsten Tagen eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft treffen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)