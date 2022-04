FC Bayern: Hinweis auf Lewandowski-Zukunft? Anna Lewandowska sorgt mit Instagram-Post für Wirbel

Zudem sah sein ursprünglicher Karriereplan vor, nach seiner Zeit in der Bundesliga in Spanien spielen zu wollen. Da kann es auf jeden Fall nicht schaden, sich schonmal mit der Sprache zu beschäftigen - ob bewusst oder unbewusst: Lewandowska heizt mit ihrer Message die Spekulationen weiter an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)