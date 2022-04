Mino Raiola schwer krank - was bedeutet das für die Verhandlungen bei Erling Haaland?

Das Problem für Haaland und Co.: Raiolas erfolgreiche Agentur One Sarl ist ohne den Boss nur bedingt handlungsfähig, da überwiegend er die Fäden in der Hand hat. „Schauen Sie, ich habe eine kleine, aber feine Agentur, wir sind nur zu fünft hier. Es ist quasi ein Familienbetrieb“, erklärte Raiola, als ihn SPORT1 im Dezember exklusiv in Monaco besuchte. (Raiola im Interview: „Meine Spieler sind alle krank im Kopf“)