BVB-Coup fix: Nico Schlotterbeck wechselt vom SC Freiburg nach Dortmund

Die Ablöse für den 22-Jährigen soll sich auf rund 20 Millionen Euro plus mögliche Boni belaufen. „Ich habe mich in Absprache mit allen beteiligten Parteien dazu entschieden, meinen Wechsel im Sommer 2022 zu Borussia Dortmund heute bekanntzugeben. Ich möchte damit Klarheit für den SC Freiburg, Borussia Dortmund und mich persönlich schaffen“, wurde der Innenverteidiger in einer Pressemitteilung des BVB zitiert.