FC Bayern: Die Zahlen zum Mazraoui-Deal! Das soll der neue Abwehrmann verdienen

Mazraoui, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, wird aller Voraussicht nach am Mittwoch beim letzten Saison-Heimspiel gegen den SC Heerenveen von den Ajax-Fans verabschiedet. Sollte sich der Tabellenführer der Eredivisie mit einem Sieg zum Meister krönen, könnte es schnell gehen in Sachen Transfer-Vollzug. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)