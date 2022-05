"Unter aller Kanone": Verhält sich Robert Lewandowski falsch? Fanmeinungen zum Bayern-Poker

SPORT1-User „d.monschau“ über Instagram : „Ganz ehrlich. So einen Spieler braucht kein Verein. Verkaufen und neu investieren. Wer den Verein, der ihn zum zweifachen Weltfußballer gemacht hat, wo er jedes Jahr um alle Titel gespielt hat, wo er mit am meisten verdient hat, so attackiert, der sollte bis zum Ende des Vertrages auf die Tribüne verbannt werden. Klar hat Bayern gepennt, aber das ist kein Grund, sich so gegen den Verein zu stellen!“