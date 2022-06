FC Bayern: Verletzte Jürgen Klopp den Stolz von Sadio Mané?

Unabhängig von Klopps vermeintlich verhängnisvollem Spruch habe Mané aber auch die Anerkennung bei den Reds gefehlt, so Sinclair. „Er wurde nie so gelobt und geschätzt wie Virgil van Dijk oder Mo Salah“, glaubt der 49-Jährige. Darüber hinaus habe Liverpool ihn in sein letztes Vertragsjahr gehen lassen, was auch zeige, wie man über ihn dachte.