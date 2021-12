Premier League: Gegenwind für Jürgen Klopp? Wirbel um vermeintliche Aussagen

Das Portal This is Anfield, das einen Ausschnitt eines Cissé-Interviews mit itv Senegal vom 27. November im Artikel eingebettet hat, klärte allerdings auf, dass die Aussagen Cissés so nicht gefallen seien. Tatsächlich sagt Cissé zumindest in diesem Video nur, er könne nicht auf Klopp antworten, weil er nicht wisse, „in welchem Kontext Klopp das gesagt hat, warum er das getan hat und was die Frage des Journalisten war“.