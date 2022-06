Mario Götze: Transfer-Coup vor Abschluss! Einigung mit Eintracht Frankfurt erzielt

Neben Frankfurt und Lissabon waren auch Klubs aus der Serie A sowie Inter Miami am kreativen Kicker interessiert. Ein Wechsel in die USA kommt für den kürzlich 30 Jahre alt gewordenen Götze, der seinen Lebensmittelpunkt in Düsseldorf hat, aber noch zu früh. Vorteil Frankfurt: Mit den Hessen kann der torgefährliche Kicker in der Champions League spielen. In der „Königsklasse“ hat Götze für Dortmund und Bayern schon 62 Spiele bestritten.