Premier League: Tuchel will Lewandowski als Lukaku-Ersatz beim FC Chelsea

„Warum nicht England? Das war damals auch ein Thema. Ich habe von Robert immer eine infantile Erklärung gehört, dass es in England so oft regnet. Das hat er so zu mir gesagt“, erklärte sein früherer Berater Cezary Kucharski gegenüber SPORT1. Mittlerweile wird er aber von Pini Zahavi vertreten.