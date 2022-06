Ryan Gravenberch verrät: Ten Hag wollte ihn trotz Bayern-Versprechen zu ManUnited holen

Am Ende dachte Gravenberch also nicht über einen Rückzieher nach. Ten Hag hatte im April im SPORT1-Interview betont, dass Bayern der richtige Schritt für seinen damaligen Schützling wäre: „Definitiv! Auf ihn käme sicher ein hartes Stück Arbeit zu, weil bei den Bayern enorm viel Konkurrenz herrscht. Er ist aber auch so ein Typ, der Herausforderungen braucht. Er kann sich einer so hohen Qualität wie bei Bayern mit Sicherheit anpassen.“