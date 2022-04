FC Bayern: Noussair Mazraoui - so tickt der neue Rechtsverteidiger

0:4 und 1:3 hieß es jeweils nach 90 Minuten, und obwohl Noussair Mazraoui, jener hoch gehandelte Star von Ajax Amsterdam, an keinem der Tore direkt beteiligt gewesen war, sollte er an diesen beiden Abenden nicht nur dem BVB aufgefallen sein - also nicht nur denen, die ihn nicht zu stoppen vermochten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)