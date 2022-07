FC Bayern: Cristiano Ronaldo als Lewandowski-Ersatz? Salihamidzic bezieht Stellung

Am Samstagmittag mehrten sich im Netz plötzlich wieder Gerüchte darüber, dass Cristiano Ronaldo bald an der Säbener Straße aufschlagen könnte. Der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano behauptete, Ronaldos Berater Jorge Mendes würde in jedem Fall einen neuen Versuch unternehmen, seinen Klienten bei den Bayern unterzubringen.