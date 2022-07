Manchester United: Erster Neuzugang für ten Hag! Red Devils kurz vor Verpflichtung von Tyrell Malacia

Malacia war in der vergangenen Saison absoluter Stammspieler in Rotterdam. Insgesamt absolvierte er in der abgelaufenen Spielzeit 50 Pflichtspiele für die Niederländer. Auch im verlorenen Conference-League-Finale stand der fünfmalige niederländische Nationalspieler auf dem Platz. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)