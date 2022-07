Transfermarkt: Kuranyi-Sohn wechselt zum VfB Stuttgart

Der Sohn von Kevin Kuranyi, Karlo, wechselt von den Stuttgarter Kickers zum VfB. Der 16-Jährige spielte in der vergangenen Saison mit den Kickers in der U17-Bundesliga Süd/Südwest und schoss sechs Treffer in 18 Partien. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)