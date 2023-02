Transfer News: Gündogan-Berater in Barcelona! Verlässt er Pep und ManCity?

Wo spielt Ilkay Gündogan in der kommenden Saison?

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft nach der aktuellen Saison bei Manchester City aus und eine Vertragsverlängerung ist nicht in Sicht. Seit mehreren Monaten soll bekannt sein, dass der FC Barcelona daran interessiert ist, den deutschen Nationalspieler im Sommer ablösefrei zu verpflichten. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Und wie SPORT1 bereits im November 2022 berichtet hat, reizt Gündogan auch ein Wechsel nach Barcelona. Nun sieht es wohl so aus, dass der Wechsel näher rückt. Wie der Journalist Gerard Romero berichtet, war sein Berater und Onkel Ilhan wohl am Donnerstagmorgen in Barcelona und hat sich mit den Barca-Verantwortlichen getroffen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)