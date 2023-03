Legende Ronaldo soll Real-Coach Ancelotti zu Brasilien-Trainer machen

Die Trainer-Ikone von Real Madrid soll ab Sommer Brasiliens neuer Nationaltrainer werden und damit die verspätete Nachfolge des abgetretenen Tite antreten. Das berichtet The Athletic auf Hinweis einer anonymen Quelle.

„Der Mann, den wir wollen, ist Carlo Ancelotti“, wird eine nicht namentlich genannte Quelle des brasilianischen Verbandes zitiert: „Wenn seine Unterschrift nicht zustande kommt, werden wir wahrscheinlich in Brasilien suchen.“

Ancelotti-Poker: Kaka & Ronaldo involviert

Während sich die Königlichen Ronaldos Verbindungen in den brasilianischen Fußball bei der Verpflichtung von Wunderkind Endrick zunutze machte, soll nun Brasilien auf den Einfluss von „Il Fenomeno“ bauen.

Die Zweifel in Madrid an einer Rückkehr zur alten Stärke unter Ancelotti mehren sich, hechelt Real doch dem ewigen Rivalen aus Barcelona in La Liga zwölf Punkte hinterher. Die Clasico-Niederlage im Hinspiel des Copa-del-Rey-Halbfinales tut ihr Übriges.