Für 72 Millionen Euro zu Real Madrid - wer ist dieser Wunderknabe Endrick?

Und doch musste darauf aufmerksam gemacht werden: Vater Douglas Sousa wurde eigenhändig als Manager tätig und suchte per Upload von Highlight-Clips auf YouTube einen brasilianischen Profi-Klub für seinen Filius. Den fand er 2017 in Sao Paulo - bei Palmeiras begann also der steile Aufstieg des Endrick, Jahrgang 2006.