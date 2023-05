FC Bayern: Eintracht-Ansage bei Kolo Muani! "Nur dann reden wir darüber"

Randal Kolo Muani ist ein Name, der rund um den FC Bayern besonders heiß diskutiert wird, wenn es um die Suche nach einem neuen Neuner geht.

Allerdings gibt es von Eintracht Frankfurt deutliche Ansagen in Richtung der Interessenten. Vorstandssprecher Axel Hellmann verwies am Sonntag bei Bild auf den bis 2027 laufenden Kontrakt des Angreifers und schob nach: „Auf lang laufenden Verträgen sitzt es sich immer besonders gut.“

Beim französischen Vize-Weltmeister will die Eintracht hart bleiben, auch wenn Kolo Muani nach SPORT1-Informationen Feuer und Flamme wäre, würden die Münchner an ihn herantreten. Er sei „mit das heißeste, was es auf dem jungen Stürmermarkt im Moment verfügbar ist“, schwärmte Hellmann.