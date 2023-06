FC Barcelona: Droht Barca ein neuer Fall Thiago?

La Masia hat bereits zahlreiche Superstars wie Lionel Messi , Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta und Xavi hervorgebracht. In der aktuellen Generation sorgen Talente wie Ansu Fati oder Gavi im Trikot des FC Barcelona für Aufsehen und wecken gleichzeitig das Interesse anderer Top-Klubs.

Auch Nico González gehört zu den jüngeren Absolventen der Barça-Jugendabteilung. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler absolvierte bereits 37 Einsätze für Barcelona, seit er 2021 den Sprung von der zweiten in die erste Mannschaft der Katalanen geschafft hat.

Torres keine Option mehr? Wen Bayern jetzt noch holen will

Barca plant nicht mit Mittelfeld-Talent Nico

Nico González spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis beim FC Valencia

Beim strauchelnden Traditionsverein hatte das Barca-Juwel zwischenzeitlich mit einem Mittelfußbruch zu kämpfen, machte aber in seinen 26 Ligaeinsätzen eine gute Figur.

Barcelona will Nico González erneut ausleihen

Das Vertrauen der Barca-Bosse in Nicos Qualitäten scheint jedoch immer noch nicht hoch genug zu sein. Dem Vernehmen nach soll der 21-Jährige zum zweiten Mal in Folge ausgeliehen werden.

Mit Real Betis steht laut Sport auch der Abnehmer bereits fest. Der Verein, der in der kommen Saison wieder in der Europa League spielt, soll ein offizielles Angebot abgeben haben. Auch Nicos Agent Jorge Mendes sei schon informiert worden, um den Wechsel voranzutreiben.

Vergrault der FC Barcelona also erneut einen Spieler aus seiner eigenen Talentschmiede? Die aktuelle Situation um Nico erinnert ein wenig an die Entwicklung von Thiago Alcántara, der vor zehn Jahren Barca den Rücken gekehrt und sich dem FC Bayern angeschlossen hatte.

Thiago verließ Barca wegen mangelnder Einsatzzeit

Auch Thiago hatten die Verantwortlichen in Barcelona eine große Zukunft prophezeit. Er sollte eines Tages Xavi und Iniesta im Mittelfeld der Blaugrana ersetzen.

Zwar absolvierte Thiago insgesamt 100 Pflichtspiele für den FC Barcelona, doch eine unumstrittene Stammkraft war er in zwei Spielzeiten nie. Immer wieder musste er auf der Bank oder schlimmer noch, auf der Tribüne Platz nehmen.

Verliert Nico wie Thiago die Geduld?

Der mittlerweile 32-Jährige betonte: „Ich habe beim FC Barcelona mit sehr vielen Legenden zusammengespielt. Da war es für mich schwierig, so viele Minuten zu spielen, wie ich es wollte.“

In München wurde Thiago mit offenen Armen empfangen und spielte fortan regelmäßig, wenn er nicht verletzt war. Insgesamt konnte er sieben Meistertitel, vier DFB-Pokal-Siege und einen Champions-League-Titel beim FC Bayern verbuchen, ehe er sich 2020 dem FC Liverpool anschloss.

In Barcelona trauerte man Thiago durchaus nach. So kamen in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte über eine mögliche Rückholaktion auf.