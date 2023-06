Transfer-Poker um Kai Havertz nimmt Fahrt auf - neuer Interessent!

Der Zukunftspoker um Kai Havertz geht in die nächste Runde!

Nachdem SPORT1 bereits vor zehn Tagen von dem Interesse bei Real Madrid berichtet hatte , ist inzwischen ausgerechnet auch Chelsea-Stadtrivale Arsenal in den Poker eingestiegen.

Entsprechende Informationen, die am Mittwoch zunächst von The Athletic verbreitet wurden, kann SPORT1 bestätigen.

Aufgrund der Ablöseforderungen der Blues, die für den 24 Jahre alten Offensivspieler wohl mindestens 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen sehen wollen, haben die Madrilenen in den vergangenen Tagen vorerst etwas Abstand von der Personalie Havertz genommen .

Chelsea-Abschied von Kai Havertz

Erste Gespräche haben zumindest stattgefunden, The Athletic berichtet sogar schon von einem ersten Angebot der Gunners an den Stadtrivalen. Arsenal zeige großes Interesse an einer Verpflichtung von Havertz, der 2020 für rund 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach London gewechselt war.