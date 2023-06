Transfermarkt: Fix! Real schnappt sich Spanien-Helden

Der spanische Vizemeister hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Die Königlichen gaben am Montagvormittag die Verpflichtung von Joselu bekannt. Der 33-Jährige wechselt von Absteiger Espanyol Barcelona in die spanische Hauptstadt. Joselu kommt zunächst auf Leihbasis, Real sicherte sich aber eine Kaufoption.

Der in Stuttgart geborene spanische Nationalstürmer kehrt somit zu seinem Jugendklub zurück. Er war 2010 zur zweiten Mannschaft Reals gekommen, 2012 ging es für ihn dann weiter in die Bundesliga. Dort spielte er für die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96.

Joselu glänzt für Spanien

Zuletzt startete er auch im Nationaldress durch. Im März feierte er sein Debüt für die Furia Roja, im Halbfinale der Nations League gegen Italien erzielte er am Donnerstag nach Einwechslung das entscheidende Tor zum Finalzeinzug. Auch beim Finalsieg gegen Kroatien am Sonntagabend wirkte er mit, er verwandelte den ersten Strafstoß für sein Team im Elfmeterschießen.

Joselu brachte es in der abgelaufenen Saison auf 16 Tore für Espanyol und lag damit auf dem geteilten dritten Platz der Torschützenliste in La Liga. Diese verhinderte allerdings den Abstieg des Traditionsklubs nicht. In der Bundesliga traf er in 79 Spielen 22-mal.