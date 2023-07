Transfermarkt: BVB-Star mit neuem Klub einig?

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Meunier war in Dortmund in der vergangenen Saison - auch aufgrund von Verletzungen - kaum zum Zug gekommen. In den Planungen zur neuen Spielzeit spielt er keine Rolle mehr, wie SPORT1 bereits im Mai berichtete.