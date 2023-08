Ärger um Neymar: Brasilien-Zoff mit Al Hilal

Erst am Wochenende wurde Neymar bei Al-Hilal SFC offiziell vorgestellt , nun folgt der erste Ärger um die umstrittene Personalie: Zwar fehlt der Superstar aktuell aufgrund muskulärer Probleme bei seinem Verein , dennoch soll der 31-Jährige zur brasilianischen Nationalmannschaft reisen.

Al-Hilal Trainer Jorge Jesus zeigte sich empört und vermeldete auf der Pressekonferenz: “Er sollte dem brasilianischen Team nicht zur Verfügung stehen, er sollte nicht hinreisen. Er befindet sich in der Reha!“ Die Selecao trifft im Rahmen der WM-Qualifikation am 09. September auf Bolivien und am 13. September auf Peru.