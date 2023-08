Neymar-Hammer offiziell! 400 Millionen - Superstar stößt in neue Sphären vor

Auch Neymar kickt künftig in Saudi-Arabien: Der teuerste Spieler der Welt verlässt Paris Saint-Germain und wechselt zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien.

Das gab der Verein am Dienstag offiziell in einem 70-sekündigen Video bekannt. „Ich bin hier in Saudi-Arabien - ich bin ein Hilali“, sagt der Superstar darin.