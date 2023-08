Köln-Rückkehr? Das sagt Modeste - "Ich bin frei. Man weiß nie, wie es kommt“

Kommt es in der Bundesliga kurz vor Schließung des Transferfensters zu einer Rückholaktion?

Vor rund einem Jahr hatte Stürmer Anthony Modeste den 1. FC Köln in Richtung Borussia Dortmund verlassen , um die Möglichkeit zu nutzen, in der Champions League zu spielen. Mittlerweile ist der Franzose aber vereinslos, hält sich beim Regionalligisten Fortuna Köln fit.

Rückkehr? Fans sind gespalten zu Modeste

Parallel sucht der 1. FC Köln noch einen Stürmer, nachdem Mark Uth und Davie Selke derzeit nicht zur Verfügung stehen. Wie Modeste nun in der Bild erklärte, sei eine Rückkehr zu den Domstädtern nicht ausgeschlossen: „Ich bin frei. Man weiß nie, wie es kommt.“

Es wäre seine zweite Rückkehr in die Domstadt, nachdem der 35-Jährige bereits 2017 die Kölner nach einer starken Saison gen China verlassen hatte. Modestes erste Rückkehr hatte seinerzeit bei den Fans für gespaltene Emotionen ausgelöst.

FC-Klubchef Christian Keller schloss einen Wechsel grundsätzlich nicht aus, wollte in der Bild Transferaktivitäten aber nicht kommentieren. Für den Effzeh erzielte Modeste in bislang 157 Pflichtspielen 79 Tore und trug jeweils zweimal dazu bei, dass sich Köln in den vergangenen sechs Jahren zweimal für das internationale Geschäft qualifizierte.