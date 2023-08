Mbappé? Experte prophezeit Übles

Wie geht es weiter in der Transfer-Saga um Kylian Mbappé ? Wird der August nun zum Monat der Wahrheit?

Seit Dienstag ist für den Superstar bei Paris Saint-Germain eine Vertragsverlängerung per Option offiziell vom Tisch, weil der 24-Jährige am Montag die Chance verstreichen ließ, seinen aktuell laufenden Vertrag bis 2025 auszudehnen.

Spannende Frage, was die PSG-Bosse und der Weltklasse-Fußballer nun aus der festgefahrenen Situation machen - auch mit Blick auf das am 31. August schließende Transferfenster.

Nicht zuletzt geht es um viel Geld. „Er kann nicht umsonst gehen. Das ist Fakt, das wird niemals passieren“, hatte Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi schon vor Wochen zu Mbappé verkündet. Der Superstar wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht, zuletzt wurde sogar der FC Liverpool ins Spiel gebracht.

Tuchels Botschaft an Kimmich und die Bayern-Bosse

Tuchels Botschaft an Kimmich und die Bayern-Bosse

Laut Informationen der Plattform fußballtransfers.com soll Mbappé in Paris jedenfalls nicht mehr eingesetzt werden, sollte er bleiben und seinen Vertrag bis 2024 aussitzen.

Lässt PSG Mbappé am Ende auf der Bank versauern?

„Derjenige, der in Sachen Image am meisten zu verlieren hat, ist Kylian Mbappé. Bis jetzt war er in Frankreich der ideale Schwiegersohn. Dieser Vorfall könnte ihm schaden“, zitiert Le Figaro den Gründer von L‘Observatoire du Sport Business.