Nach unglaublicher Kane-Show - Spurs-Coach stichelt gegen den FC Bayern

Sein Trainer Ange Postecoglou äußerte sich im Anschluss an den 5:1-Sieg zum Transferpoker mit dem FC Bayern. Bezüglich der angeblichen Deadline der Bayern , sagte er: „Aus meiner Sicht weiß ich nicht, was Fristen bedeuten. Wir wissen, dass es eine Frist gibt: das Ende des Transferfensters.“

Spurs-Coach stichelt: „Ich bin aber nicht bei Bayern...“

Spurs-Fans feiern Bayern-Wunschspieler Kane

Nach dem Spiel drehte Kane dann noch alleine eine Ehrenrunde und applaudierte in Richtung der Fans. Diese Aktion sorgt für viel Interpretationsmöglichkeiten: War es sein letzter Auftritt im Spurs-Trikot und er wollte sich noch einmal verabschieden? Oder wollte er deutlich machen, dass er nun doch bleiben möchte? Die Antwort wird es erst in den nächsten Tagen bzw. Wochen geben.

Kane selbst twitterte nach der Partie nur kurz: „Ramping it up“, was in etwa so viel wie „hochfahren“ oder „steigern“ bedeutet, eine durchaus übliche Floskel in der Vorbereitung.