Ortega, Walker, Haaland und Co. - ist Pep Guardiola Bayerns Transfer-Nemesis?

Man werde das Genie Guardiola „erst wirklich zu schätzen wissen, wenn er nicht mehr da ist“ , sagte der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über das Erbe, das Guardiola beim FCB hinterließ. Mit Blick auf den Transfermarkt wäre es für den FC Bayern tatsächlich besser gewesen, wenn er in München geblieben wäre.

Ein ums andere Mal schnappte Guardiola in seiner Tätigkeit als Trainer von Manchester City den Bayern einen Spieler weg, den sie gerne an die Isar gelotst hätten. Das Geld und die Attraktivität des Standorts Premier League spielten dabei natürlich auch eine Rolle. Aber wie die Bayern selbst wissen, hat auch die Persönlichkeit und der Ruf des Welttrainers Guardiola immer wieder Transfer-Fragen in seinem Sinne beeinflusst.