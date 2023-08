Pavard-Transfer? Deadline für FC Bayern!

Der Poker um Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard wird ernst: Nach SPORT1 -Informationen hat Inter Mailand dem Rekordmeister eine Deadline gesetzt. Demnach verlangen die Italiener bis 15 Uhr am Dienstagnachmittag eine Antwort seitens der Bayern. Zuerst hatte Sky über den Vorgang berichtet.

„Ich bin recht zuversichtlich, dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster abschließen können“, hatte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen am Montag gesagt.

Gespräche zwischen Bayern und Chelsea

Allerdings: Tuchel will den Spieler nur gehen lassen, wenn sich auch ein gleichwertiger Ersatz findet. Nach SPORT1 -Informationen ist aktuell Chelsea-Profi Trevoh Chalobah der Favorit auf Pavards Nachfolge.

Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Blues laufen bereits seit Montagabend. Einzige Hürde: Um den 24-Jährigen zu verpflichten, müssen die Bayern womöglich auf ihr gewünschtes Modell aus Leihe plus Kaufoption verzichten - denn Chelsea möchte den Spieler gerne direkt verkaufen.

Aktuell ist der einzig nominell verbliebene Mann im Kader des Rekordmeisters auf der rechten Defensivposition Noussair Mazraoui. Pavard hatte noch am Montag am Training an der Säbener Straße teilgenommen.